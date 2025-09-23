A Catania la XII edizione di Italian Cruise Day, il forum sul settore crocieristico

Catania

Venerdì 24 ottobre il forum nazionale di riferimento del comparto promosso da Risposte Turismo

Appuntamento a Catania venerdì prossimo per la Cruise industry italiana. La Vecchia Dogana del Porto della città ai piedi dell’Etna ospiterà la dodicesima edizione di Italian Cruise Day, il forum itinerante di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese, ideato da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica, e organizzato quest’anno in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale. Italian Cruise Day sarà ancora una volta un’occasione di incontro, dibattito e business networking per oltre 200 operatori del comparto crocieristico italiano provenienti da tutta Italia e non solo, in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nell’industria crocieristica: tour operator e agenti di viaggio, compagnie armatoriali, agenti marittimi, rappresentanti delle realtà portuali e molti altri.

“Siamo felici di poter presentare la dodicesima edizione di Italian Cruise Day che, fin dal 2011, si pone come forum di riferimento in Italia“, dichiara Francesco di Cesare – Presidente Risposte Turismo. “Negli anni – prosegue di Cesare – la crescita del comparto non si è praticamente mai arrestata, confermando la centralità di questo segmento nella macro-industria turistica italiana. In linea con le previsioni di inizio anno, il primo semestre 2025 si è chiuso, a livello nazionale, con una crescita del 6% dei passeggeri movimentati (5,8 milioni) e del 10% degli accosti nave (2000). Va ricordato come, negli anni, il primo semestre abbia pesato meno del secondo nel contribuire al traffico totale che si registra poi a fine anno. Tali risultati confermano, rafforzandolo ulteriormente, il trend di crescita del settore cui hanno contribuito le ottime performance registrate negli 11 porti crocieristici siciliani, dove nel periodo 2023-2025 sono stati stanziati nel comparto investimenti per oltre 300 milioni di euro, un valore che dovrebbe raggiungere i 500 milioni di euro al termine del triennio 2026-2028″.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Catania l’Italian Cruise Day, l’appuntamento più importante in Italia dedicato all’industria crocieristica, un’occasione unica di confronto con tutti i principali attori nazionali e internazionali del settore”, afferma Francesco Di Sarcina – Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. “L’AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha un importante comparto crocieristico, che comprende i porti di Catania, Siracusa e Pozzallo e rappresenta un sistema ben integrato ed una realtà importante nel cuore del Mediterraneo dove sostenibilità, innovazione e collaborazione sono i cardini del nostro impegno: tre scali diversi e complementari che, proprio facendo sistema, possono diventare una leva portante per lo sviluppo della crocieristica in Sicilia orientale”, prosegue Francesco Di Sarcina. “Ospitare l’Italian Cruise Day significa valorizzare questa visione integrata, parlare non solo di crocieristica, ma anche di territori che sanno collaborare e crescere insieme, con le loro specificità, formando un Sistema che vuole presentarsi unito e dinamico, capace di attrarre nuove opportunità, di trasformare il turismo croceristico in valore per le comunità locali e di rafforzare il ruolo della Sicilia sudorientale nello scenario nazionale ed internazionale”.