A Catania rubano auto adattata per un disabile, la famiglia: «Se avete cuore riportatela indietro»

Catania

La Caddy Volkswagen era parcheggiata nella zona di piazza Ariosto

L’appello della famiglia di un ragazzo disabile catanese corre sui social. Domenica mattina, infatti, la brutta sorpresa nella zona di piazza Ludovico Ariosto dove qualcuno ha rubato l’auto, modello Caddy Volkswagen, adattata proprio per il trasporto della carrozzina.

«Sappiate che appartiene a questo giovane ragazzo in carrozzella che vedete in foto (mio fratello), quindi passatevi una mano sulla coscienza e vi prego se avete un cuore riportatecela indietro e ritireremo la denuncia. La macchina è modello Caddy Volkswagen, è stata appositamente progettata per far salire mio fratello nel vano posteriore dove sono presenti le sponde. Grazie e aiutateci a ritrovarla».

