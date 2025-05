A Catania torna “Fuorilegge”, il Festival del libro e dell’immaginazione per bambini e ragazzi

L'iniziativa

Venerdì e sabato il progetto, gratuito e aperto alla città, delle librarie di "Libò". Incontri, letture, laboratori

Torna il Festival della libertà. Il Festival del libro e dell’immaginazione dedicato ai bambini e ai ragazzi per crescere, imparare e soprattutto divertirsi. Torna “FuoriLegge”, l’originale progetto creato dalle libraie di “Libò. Libreria dei ragazzi e degli errori”, che si svolgerà venerdì e sabato a Catania e in alcune scuole della provincia con un fitto cartellone di incontri, parole, immagini (gratuiti ma su prenotazione). “Abbiamo da sempre desiderato di creare un festival legato al mondo del libro e aperto alla città – spiegano le libraie Silvia Fichera, Chiara Oliveri, Giulia Gaeta – Un festival gratuito e rivolto a bambini, ragazzi, educatori, genitori, semplici curiosi e appassionati per divulgare la letteratura per l’infanzia e la bellezza in generale. Cerchiamo di costruire un programma dedicato ai più piccoli ma che possa coinvolgere anche gli adulti”.

Il progetto di lettura (e divertimento)

Un progetto organizzato e sostenuto economicamente dalle libraie, che con passione e competenza promuovono tutto l’anno libri, incontri e iniziative per i piccoli, supportato da pochi e preziosi sponsor e da donazioni spontanee dei tanti “amici” di Libò. “Tra gli ospiti di questa seconda edizione ci saranno la casa editrice Minibombo vincitrice del Premio Andersen 2014 e quest’anno premiata di nuovo per il miglior libro nella fascia 0-3. La fumettista siciliana Ornella Greco e una specialista di letteratura per l’infanzia, Irene Greco, autrice del blog “Leggimiprima” che porterà la sua consapevolezza del piacere della lettura nell’infanzia, nei bisogni dei bambini. E ancora Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata, catanesi, autori e illustratori di storie per bambini come “La famiglia sempreinsieme”, “Mostri, maestre, robot” o il poetico “Colapesce”.

Il programma di venerdì e sabato