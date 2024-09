A Catania torna l’Umbertata: il mondo del terzo settore si confronta in piazza in nome della Pace

In piazza Majorana

Il programma dell'XI edizione che si terrà domenica 15 settembre in "piazza Umberto" e nelle zone limitrofe

È stato presentato, presso la caffetteria sociale “Pane quotidiano” de la Locanda del Samaritano, il programma dell’XI edizione dell’Umbertata “Facciamo la pace?”, che quest’anno si svolgerà domenica 15 settembre 2024 in Piazza Ettore Majorana, meglio conosciuta come Piazza dei due chioschi o Piazza Umberto. Il tema scelto per l’undicesima edizione sarà proprio la pace: in un mondo segnato da conflitti, divisioni e discordie, ci troviamo di fronte a una domanda cruciale, ovvero “facciamo la pace?”.

Sessanta associazioni del territorio

L’evento, organizzato dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli, è uno degli appuntamenti più attesi per i catanesi e vede il coinvolgimento di più di sessanta associazioni del territorio in una giornata all’insegna della condivisione, del confronto, dell’arte, della musica e dei giochi per i più piccoli. A partire dalle ore 10:00 Piazza Umberto accoglierà le associazioni che, all’interno degli stand messi a disposizione, animeranno la Piazza con attività di gioco, ascolto e confronto. Piazza Umberto sarà suddivisa in varie aree: l’area giochi per i più piccoli, coordinata da varie associazioni tra cui“TalikaKum” con lo Straludobus e “Accompagnare la Genitorialità Onlus”; l’area relax e sport, con l’attività di Yoga promossa da “Yoga Satori” a cura della maestra Lorena Arcidiacono; l’area culturale, con una visita guidata all’anfiteatro romano di Piazza Stesicoro, a cura del Professor Dario Stazzone, Presidente della Società Dante Alighieri di Catania; l’area salute, con l’autoemoteca “Donatori San Marco” che accoglierà chiunque voglia donare sangue o diventare donatore: un invito alla cittadinanza in questo periodo di costante emergenza. In piazza, nell’arco della mattina, sarà presente anche un’esposizione delle opere d’arte di Antonietta Invernizio.

Il programma

Dalle ore 10:30 alle ore 12:30, in Via Fiamingo, si svolgeranno i cinque tavoli tematici promossi per invogliare e coinvolgere i cittadini ad un confronto aperto e libero, al fine di innescare processi di cittadinanza attiva. I cinque Tavoli tematici a cui tutti i cittadini potranno partecipare sono: “Pace e arte” a cura di Giuseppina Radice, storico d’arte; “Pace e legalità” a cura di Giuseppe Trovato, attivista e praticante avvocato; “Pace e alimentazione” a cura di Oriana Licciardello, biologa e dietista; “Pace e linguaggio” a cura di “KataneLab”; “Pace e Finanza” a cura di Socie e Soci di Banca Etica Sicilia nord est con la partecipazione di Luigi Pasotti. Dalle ore 13:30 alle ore 15:00 avrà luogo, presso il Salone Loyola del SS Crocifisso dei Miracoli, ilpranzo sociale: un momento di condivisione tra volontari, associazioni e cittadini. Dopo una breve pausa, a partire dalle ore 17:45 avrà inizio lo spettacolo presentato da Chicco Pitrelli: come ogni anno saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco dell’Umbertata e le testimonianze come quella di Vera Squatrito, la mamma di Giordana, che ha perso la vita per mano dell’ex fidanzato e che ha dato vita all’associazione “In nome di Giordana” e la testimonianza dell’associazione “Il Cuore di Raffaele” che cerca di diffondere capillarmente la cultura della defibrillazione precoce con gesti salva vita, quali rianimazione cardio-polmonare e l’uso del defibrillatore. Sul palco si alterneranno momenti di musica con IDDA e Mirko Bianca, con i gruppi musicali “Singhi-ozzo – Negramaro Tribute band”, “La Bella Noeva”, “Zu company band”, “ControVento Eros Ramazzotti tribute band”, “IRA-MONS – Ramones tribute band”, esibizioni artistiche di danza traflamenco, con la Compagnia de Baile di Cetty Pandolfo “El duende del Mediteranneo”, country con “Ads Katane Country” e uno spettacolo di danza e poesia di pace con la “Compagnia GiocatTori”. Spazio anche per il teatro con “L’invisibile – teatro di cartone” scritto da Giovanna Valenti nel ricordo di Antonino Magazzù, messo in scena dall’Associazione di Promozione Sociale Pensieri Riflessi e prodotto da Ouroboros A.M.G..Durante la serata anche la sfilata “La bellezza non ha barriere”. I sogni diventano realtà per tutti” che porterà sul palco la collezione “La mia Africa”, brand ambassador Impero Belegung, creazioni di Gianni Vinciguerra in collaborazione con Eventi in Stile di Gina Aloisio. Durante lo spettacolo anche un momento dedicato all’arte con “Guernica: anelito di pace. Da Robert Capa e Gerda Taro a Pablo Picasso” a cura della prof.ssa Tiziana Nicolosi. A conclusione dj set a cura di Orazio Pappalardo.

L’elenco dei partecipanti