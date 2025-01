A Catania una movida ancora senza regole e rispetto: chiesti controlli più mirati

Ordine pubblico

La presidente della commissione "Regolamenti" Ciancio: «Perché non si fanno applicare le norme già previste e si potenziano i controlli?». L’assessore Gelsomino: «Serve analisi attenta»

Nonostante i continui controlli interforze predisposti dal questore Giuseppe Bellassai e nonostante il Comune sia al lavoro per un nuovo regolamento continua a essere una movida senza regole quella delle notti catanesi. Per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento regole e paletti risultano assolutamente necessari e non da oggi, se consideriamo come si “sveglia” puntualmente la città nelle mattine dopo le serate “classiche” della movida, ad esempio tra bottiglie di vetro (e non solo) abbandonate in strada, ma ancor di più come non si possa andare a letto per riposarsi nelle suddette serate in cui spesso e volentieri non si rispettano gli orari di chiusura, i suoli pubblici concessi, le fasce di rispetto come da codice della strada, i livelli di emissioni musicali (se e quando autorizzate).In generale, purtroppo, non si rispettano regole di pacifica convivenza e rispetto.

Il corto circuito non è lontano e lo si è capito già ieri mattina nella seduta della commissione “Regolamenti”, presieduta da Gianina Ciancio (M5S) con l’audizione dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino. Per inciso, una nuova seduta è già stata convocata per domani, mercoledì, con il Coordinamento dei comitati dei residenti, che ha già preparato una serie di emendamenti al Regolamento Movida.

«Da cosa nasce – ha chiesto Ciancio – l’esigenza di un nuovo regolamento e non piuttosto far applicare quelli già esistenti con il potenziamento dei controlli?». «Noi – ha risposto l’assessore – abbiamo fatto questi regolamenti, anche se uno poi è stato ritirato (quello sui dehors, ndr) perché credo sia meglio, piuttosto che lasciare alla valutazione degli operatori e dei residenti, per far collimare le esigenze dei residenti, in alcuni casi anche esasperati e degli operatori che hanno bisogno di regole».«Sui controlli – ha proseguito Gelsomino – non sono io che decido dove e quando farli, ma polizia locale, polizia e carabinieri: auspichiamo ci siano sempre, specie in zone come via Gemmellaro e piazza Bellini, piene di persone e non solo a causa dei locali».