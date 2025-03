A fuoco due garage a Grammichele, evacuate alcune abitazioni

l'allarme

Ancora da stabilire le cause del rogo. L'intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Caltagirone e di Palagonia del Comando Provinciale di Catania, dal primo pomeriggio di oggi, sono stati impegnati per lo spegnimento di un vasto incendio che ha interessato due garage in via Solferino a Grammichele.

L’incendio si è sviluppato all’interno dei garage, dove erano parcheggiate due autovetture. All’interno dei locali si trovava anche del legname ed altro materiale combustibile che ha reso più difficoltose le operazioni di spegnimento.