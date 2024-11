A fuoco una falegnameria aperta da poco: non sono chiare le cause dell’incendio

Linguaglossa

Indagini dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme

Un incendio ha semidistrutto nella notte una falegnameria di recente apertura in via Cannizzaro a Linguaglossa. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Linguaglossa e Riposto, insieme a un’autobotte, un’autoscala e un automezzo logistico inviato dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e provveduto allo spegnimento delle fiamme.

L’incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, si è sviluppato all’interno dei locali ed ha coinvolto parte del tetto. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che si propagasse alle abitazioni e alle attività lavorative vicine. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione di Linguaglossa.

