“A Gaza in atto un genocidio”: Comune di Aci Sant’Antonio espone manifesto

Nel Catanese

Sindaco: «Non può lasciarci indifferenti»

“A Gaza è in atto un massacro e questo non può lasciarci indifferenti”: così il sindaco di Aci Sant’Antonio (Catania) Quintino Rocca dopo aver appeso, da uno dei balconi del palazzo Municipale, uno striscione con la scritta ‘A Gaza è in atto un genocidio. Occidente, dove sei?’. “Più di cinquantamila morti, di cui undicimila bambini, e non possiamo restare in silenzio – spiega il sindaco – la politica locale, ma anche i singoli cittadini, sono inermi di fronte a tutto ciò: l’unica cosa che possiamo fare è spingere sulla facoltà morale di indignarci. È un dovere. Tutto quello che sta accadendo coinvolge l’Occidente, perché sta avvenendo all’interno dell’avamposto occidentale in Medioriente: lo Stato di Israele avrebbe dovuto veicolare i valori occidentali in quell’area, quindi la democrazia, la libertà, la dignità umana, ma in questo momento non c’è democrazia, non c’è libertà e non c’è dignità umana”. Secondo il sindaco, “c’è soltanto il piano scientifico di un criminale, Benjamin Netanyahu, che ha deciso di sterminare tutti i palestinesi nella striscia di Gaza”. E per questo, aggiunge, “appendiamo questo simbolo al balcone del Municipio, per dire, intanto, che questo non avviene in nostro nome, e per richiamare, poi, ai valori dell’Occidente. Ribelliamoci, quindi: lo stanno facendo da più parti in Europa, abbiamo visto la marea arancione in Olanda, scesa in piazza, e possiamo farlo anche noi. Facciamolo!”

