A Mascali la campagna di sterilizzazione delle cagne randagie

Nel Catanese

L'obiettivo è quello di controllare il randagismo e migliorare le condizioni di vita degli animali

Prosegue incessante la campagna di sterilizzazione delle cagne randagie nel territorio di Mascali, un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Animaliste. L’obiettivo è quello di controllare il randagismo e migliorare le condizioni di vita degli animali. Un altro importante risultato è stato raggiunto con il recupero della cagnolina ‘Pupa’ nella frazione di Nunziata. La dolce cagnolina è stata presa in carico dal team che si occupa del progetto e verrà sottoposta a tutti i trattamenti previsti dalla campagna. “Pupa” sarà microchippata e sterilizzata prima di essere reimmessa nel territorio d’origine, un procedimento che garantisce il monitoraggio e il benessere dell’animale senza sottrarlo al suo ambiente.

Il successo di questa operazione è stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse figure chiave. L’Assessore alle Politiche animaliste Veronica Musumeci ha espresso il proprio ringraziamento ai volontari, al comando dei vigili urbani di Mascali e allo staff della clinica veterinaria La Porziuncola, in per il loro fondamentale contributo. “L’iniziativa – rimarca l’assessore Musumeci – è frutto di un lavoro svolto proficuamente sul territorio già da diversi anni grazie soprattutto alla collaborazione di tutti i volontari del territorio di Mascali, dei vigili, della dottoressa Angela Carbone dell’Asp e dei coniugi Scuderi (Oasi del randagio).