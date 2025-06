A Misterbianco il raduno dei carnevali storici da tutta Italia

L'appuntamento

La città ospiterà oltre 150 maschere dal 13 al 15 giugno

Dal 13 al 15 giugno si terrà il Carnevale estivo di Misterbianco e accoglierà le principali maschere storiche del Belpaese. Il sindaco Corsaro: «Finalmente entriamo nell’élite dei Carnevali d’Italia». Per la prima volta nella storia, la città ospiterà oltre 150 maschere provenienti dai principali carnevali storici di tutta Italia: questo e tanto altro nell’inedita Edizione estiva del Carnevale di Misterbianco, in programma nei giorni 13, 14 e 15 giugno. Lo rende noto l’Amministrazione comunale, impegnata nel lancio dell’evento che rappresenta una novità assoluta: la città del Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia si apre così al resto d’Italia e si trasforma in un palcoscenico nazionale per le maschere più iconiche e suggestive d’Italia.

«Ci accingiamo a scrivere una pagina di storia – afferma il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro – non solo per la nostra città, ma per l’intera tradizione carnascialesca italiana. Ai piedi dell’Etna, al primo battito dell’estate, giungeranno le principali rappresentanze dei grandi Carnevali d’Italia, per sancire lo spettacolare incontro tra le mille creazioni del Belpaese e l’originale cultura dell’artigianato locale dei nostri Costumi. Il nostro obiettivo – sottolinea Corsaro – era ed è di proiettare il Carnevale di Misterbianco nell’élite dei Carnevali d’Italia: lo facciamo abbracciando la storia, l’arte e la creatività da decine città italiane, lavorando per essere un punto di riferimento nazionale».

Tra i protagonisti attesi a Misterbianco i gruppi e gli interpreti di maschere intramontabili come Pulcinella dalla Campania e Arlecchino dalla Lombardia, accanto fra gli altri ai Papà del Gnoco dal Veneto e ai Merdules Bezzos dalla Sardegna. Colorate sfilate e creazioni artistiche convergeranno a Misterbianco in rappresentanza dei carnevali storici italiani, da Aosta alla Calabria passando per Modena, Ravenna, Genova, Ascoli Piceno, Torino, Bari, Verona e così via.Il programma dell’evento:– Giovedì 13 giugno: serata inaugurale dedicata al folk siciliano: il Carnevale incontra suoni, danze e tradizioni dell’Isola.– Sabato 14 giugno: Gran défilé dei Costumi più belli d’Italia: nel centro storico di Misterbianco la spettacolare sfilata con i celebri costumi locali, accanto alle maschere provenienti da tutta Italia.– Domenica 15 giugno: serata finale in piazza Pertini: RCS in concerto.