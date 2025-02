A Motta Sant’Anastasia una nuova caserma dei carabinieri

sicurezza

L'annuncio del deputato nazionale della Lega e ex sindaco Anastasio Carrà

«Motta Sant’Anastasia avrà una nuova caserma dei carabinieri, già inserita nel Programma delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il 2025-27. Un importante presidio di sicurezza per la nostra comunità, merito dell’impegno del ministro Salvini che ha fortemente sostenuto questo progetto e che ringraziamo per averlo portato avanti con determinazione. Da ex sindaco, ho seguito fin dall’inizio l’iter per arrivare alla realizzazione di questa struttura e so benissimo quanto la nostra comunità attendeva questo straordinario risultato che finalmente si concretizza. Il lavoro sul territorio paga sempre e la sinergia tra Mit e chi rappresenta i cittadini sul territorio ha permesso di centrare l’obiettivo, nel solo interesse dei nostri cittadini a cui vogliamo garantire una vita migliore, più sicura e nel rispetto della legalità». Lo dice il deputato della Lega Anastasio Carrà.

