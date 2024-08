A piedi lungo la Tangenziale, salvata dalla Polizia stradale: voleva togliersi la vita

L'intervento

La vicenda ha visto protagonista una giovane donna catanese di 31 anni in preda allo sconforto per motivi personali

Stava camminando a piedi, di sera, lungo lo spartitraffico della corsia di sorpasso della Tangenziale di Catania nel tentativo di compiere un insano gesto. È la drammatica vicenda che ha visto protagonista una giovane donna catanese di 31 anni che, nello scorso fine settimana, in preda allo sconforto per motivi personali. A notare la donna in strada, con il concreto pericolo di essere travolta dalle auto, è stato un dipendente Anas che, libero dal servizio, ha deciso di intervenire riuscendo a recuperare la donna, nonostante le sue forti resistenze opposte, trascinandola nella più sicura corsia di emergenza.

Negli stessi attimi, a giungere sul posto è stato un equipaggio della Polizia stradale, informato della grave situazione in atto dalla Sala Operativa Compartimentale. La donna ha cercato di portare a compimento il suo intento, provando a fuggire dalla corsa di emergenza, scavalcando in guard rail.