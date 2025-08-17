A Randazzo chiuso il ponte Alcantara, da domani le operazioni per aprire la strada statale 116

dopo le piogge di sabato

I tecnici dell'Anas stanno lavorando per il ripristino della viabilità

Anas, a causa delle forti piogge che hanno colpito il territorio comunale di Randazzo, in provincia di Catania, ha chiuso in via precauzionale il ponte ‘Alcantara’, situato al km 0,179 della strada statale 116 in prossimità del centro abitato del Comune di Randazzo. L’ingente massa d’acqua, che ha interessato la viabilità statale e locale, ha causato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte.

I tecnici Anas sono al momento operativi sui luoghi per constatare la situazione complessiva dell’opera e del suo contesto e pianificare le attività di ripristino della viabilità per il collegamento. Nella giornata di lunedì si procederà con la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato al fine di consentire la riapertura della statale con circolazione a senso unico alternato, ripristinando pertanto le condizioni vigenti precedenti al fenomeno meteorologico verificatosi.