A Randazzo una violenta grandinata mette fuori uso quel che resta del ponte San Giuliano

maltempo

Disagi alla circolazione per una bomba d'acqua pomeridiana

Un violento temporale si è abbattuto ieri pomeriggio a Randazzo, trasformando le strade in fiumi in pochi minuti. Una vera e propria bomba d’acqua mista a una fitta grandinata che ha sorpreso residenti e turisti, causando disagi alla circolazione e causando il crollo della parte del parapetto del ponte di San Giuliano che non era crollata in occasione del nubifragio del 24 ottobre del 2021. Tutto è iniziato intorno le ore 14, quando, dopo il susseguirsi di tuoni frequenti e minacciosi, è venuto giù il diluvio.