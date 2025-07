A San Cristoforo la casa adibita a sala per fumatori di crack e marijuana: due arresti

catania

Il blitz della polizia: in manette un 34ednne e un 22enne

la Polizia di Catania ha arrestato due uomini, un 34enne e un 22enne, sorpresi in flagranza di reato mentre gestivano un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un immobile nel quartiere San Cristoforo. Durante l’intervento, gli agenti hanno anche sequestrato l’intera abitazione, utilizzata non solo come punto di vendita, ma anche come luogo in cui i “clienti” potevano consumare la droga direttamente.

Le indagini, condotte dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, sono scattate dopo aver notato un insolito via vai di persone nei pressi dell’immobile, protetto da porte blindate e da un sofisticato sistema di videosorveglianza, misure adottate per ostacolare eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Nonostante queste precauzioni, gli agenti sono riusciti a entrare rapidamente nell’abitazione, trovando i due spacciatori e diversi consumatori di droga. All’interno sono stati sequestrati quasi 25 grammi di crack, quasi 10 grammi di cocaina e 41 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un fornellino per la preparazione del crack, un block notes con appunti relativi a nomi e cifre e circa 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.