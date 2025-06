A spasso in via Sturiale con una balestra in una busta: denunciato un catanese

catania

L'uomo di 43 anni controllato dalla polizia

Passeggiava tenendo in mano una busta in plastica con all’interno una balestra. L’uomo, un catanese di 43 anni, è stato denunciato dalla Polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’attenzione dei poliziotti della squadra volanti è stata richiamata dall’atteggiamento tenuto dal 43enne, individuato mentre stava attraversando via Sturiale. In una mano teneva saldamente una busta con sopra una coperta, come a voler nascondere un grosso oggetto. L’uomo è stato fermato dai poliziotti per essere controllato. Non appena gli agenti della Questura di Catania si sono avvicinati, ha cominciato ad agitarsi e a manifestare una certa insofferenza, motivata, evidentemente, dal contenuto della busta. Infatti, all’interno del sacchetto i poliziotti hanno trovato una grande balestra, con le relative cartucce di ricarica. Inoltre, l’uomo aveva con sé un coltellino dalla lama di sei centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni.

