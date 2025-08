A spasso tra via Etnea e Piazza Duomo armato di coltello: bloccato dai carabinieri

catania

L'intervento dopo la segnalazione di alcuni cittadini

I Carabinieri sono intervenuti nei pressi di piazza Duomo a seguito della segnalazione di alcuni passanti che hanno allertato la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, riferendo della presenza di un uomo armato di coltello che si aggirava tra la folla lungo via Etnea, all’altezza di Piazza Stesicoro.

L’intervento dei militari della Pattuglia Mobile di Zona (PMZ) della Compagnia di Piazza Dante è stato immediato. I carabinieri hanno setacciato le vie della zona e localizzato l’individuo nei pressi di Piazza Duomo, dove, pur essendosi già disfatto del coltello, mostrava un atteggiamento agitato e ostile nei confronti dei militari. I militari dopo un primo dialogo hanno bloccato il 36enne di origini straniere, residente nel Siracusano. Fatto salire in auto, quindi, è stato condotto in caserma dove, naturalmente, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

