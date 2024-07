A Villa Bellini catanesi in fila per chiedere il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata

catania

I banchetti allestiti da Cgil e Uil

Catanesi in fila a villa Pacini, per firmare nei banchetti allestiti da Cgil e Uil a favore del referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata.

«Ben oltre le aspettative la risposta dei cittadini, esaltante una partecipazione così numerosa e convinta», hanno commentato i segretari generali etnei delle due organizzazioni sindacali, Carmelo De Caudo ed Enza Meli.

Da lunedì 22 luglio sarà possibile sottoscrivere anche nelle sedi di Cgil e Uil, tra cui patronati e Caf: «Le nostre sedi sono presenti ovunque – questo l’appello di Meli e De Caudo – e aperte ai cittadini che vogliono firmare per il referendum. È fondamentale farlo per cancellare una norma che spezza l’Italia in due e penalizzerà maledettamente la nostra provincia».