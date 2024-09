Abbattere gli archi della Marina? Enzo Bianco non è d’accordo

Il commento

Per collegare il porto alla città, l’ipotesi avanzata dal sindaco Enrico Trantino è quella di abbattere parzialmente gli archi della Marina. All’ipotesi oggi risponde l’ex primo cittadino Enzo Bianco. «Sono molto dispiaciuto – scrive Bianco – per la posizione netta del sindaco Trantino sull’ipotesi di demolizione degli Archi della Marina. Seguo sempre con attenzione e rispetto le iniziative dell’attuale amministrazione comunale. Mi dispiace naturalmente quando, purtroppo, lascia nel cassetto progetti importanti che potrebbero partire rapidamente per il bene della nostra Città. Sugli Archi, ad esempio, anni fa abbiamo previsto un progetto che li avrebbe fatto diventare, a costo ridottissimo, una splendida passeggiata turistica pedonale e ciclabile, che consentirebbe di godere un panorama particolare del nostro mare e del barocco».Secondo Bianco l’ipotesi di un nuovo utilizzo degli archi «si potrebbe realizzare una volta interrata la linea ferroviaria grazie ad un progetto che fu presentato dalla mia Amministrazione, per essere poi approvato, al Ministero dei Trasporti. Mi auguro che il buon senso prevalga e decisioni così importanti vengano assunte in futuro sia valutando tutto ciò che è già ideato e progettato sia coinvolgendo l’intera Città», conclude.

