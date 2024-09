Abbattere gli archi della Marina, sì o no? A Catania sono fonte di polemica fin dal 1861

L'annoso dibattito

L’estate è agli sgoccioli. Scorrono i titoli di coda. Il caldo, almeno qui in Sicilia, sembra volere resistere malgrado la comparsa delle prime timide piogge. Dalle nostre parti non è inusuale. Che qualcosa sotto l’aspetto ambientale stia cambiando, è innegabile. È ancora troppo presto per mettersi alle spalle una stagione “bifronte” come quella di quest’anno. “Bombe d’acqua” al nord, siccità al sud: i fiumi esondano e i torrenti che si ingrossano paurosamente. Ci ricorda una famosa fiaba che ascoltavamo da bambini. Due regni divisi da una barriera climatica estrema: da un lato il sole, dall’altro la pioggia. Di solito, il ritorno dalle ferie coincide con il riaprirsi di antiche questioni ancora non risolte. Sembra fatto a posta. Esattamente quello che sta accadendo a Catania.

Simbolo della città nel mondo

Qui il meteo però non c’entra. Persistendo il quesito, il clima rischia di farsi davvero rovente. In questi giorni è riesplosa la questione sugli archi della Marina. Sono da abbattere oppure da lasciare al loro posto? Il riaffacciarsi del progetto meglio conosciuto come “waterfront”, prevede l’interramento della ferrovia e la possibile eliminazione dei 56 archi esistenti (o una notevole parte). Un progetto urbanistico “enorme”, per niente indolore visto che alcune zone popolari del centro storico verrebbero stravolte. A parte i disagi che potrebbero derivare dai lavori, c’è il lato affettivo. Gli archi della Marina sono simbolo della nostra città nel mondo. Il primo monumento che i croceristi incontrano. Una immagine che i turisti associano alla città. Cartoline, foto, filmati d’epoca lo testimoniano. Il detto: «S’arridduciu a dommiri sutta l’acchi da’ marina» non è affatto dispregiativo; è invece un malinconia verso chi è stato colpito dalla sfortuna.

“Restituire” il mare ai cittadini

Indipendentemente dei vantaggi urbanistici che l’iniziativa potrebbe comportare in chiave futura, l’eventuale attuazione del progetto è ben lungi dall’essere accettato. «Ma chi su pazzi!!??… chi ‘mpacciu ci pottunu l’acchi da’ marina?». L’interrogativo in questi giorni sta correndo di bocca in bocca tra i catanesi. Nei social soprattutto, dove la maggioranza dei cittadini si dice contraria.Potrebbero rimanere dove sono, ma in tal caso la loro funzione dovrebbe cambiare. Non mancano certo le idee sul possibile impiego alternativo alla ferrovia, il punto però sembra essere altro. Il vero obiettivo dei promotori, sarebbe quello di “restituire” il mare ai cittadini. Un vecchio “pallino” che ritorna a distanza di oltre un secolo e mezzo. Nessuna meraviglia: quando si parla degli archi, la polemica è servita. È stato sempre così. Il terreno è quantomai scivoloso, proprio come quella conosciutissima filastrocca che recita: «N‘a calata da’ marina sciddicau ‘na signurina…».

L’amministrazione cittadina era contraria. Decise il governo