Abusi sessuali sui ragazzini ospiti di un Istituto di cura del Catanese: arrestato “orco” di 59 anni

l'arresto

L'uomo otteneva la fiducia dei minori con alcune regalie. Tre le vittime finore individuate, ma potrebbero essere di più

Avrebbe abusato di almeno tre bambini ospiti di un istituto di cura dove lavorava da quasi 30 anni. La Squadra mobile di Catania su ordine del gip del Tribunale di Catania che ha accolto la richiesta della Procura Distrettuale etnea, ha arrestato P.A. di 59 anni. L’uomo è accusato di atti sessuali, anche nella forma tentata, nei confronti di tre minori, a lui affidati per ragioni di vigilanza e di custodia.

Le indagini

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile dimostrerebbero che P.A. si sia reso responsabile di gravi condotte nei confronti di minori, affetti da patologie, frequentanti un istituto di cura, nell’hinterland etneo. Le indagini, basate su testimonianze dei tre minori coinvolti, sentiti nella forma dell’audizione protetta, corroborate anche alcune chat rinvenute sui cellulari di due delle persone offese, hanno delineato un quadro – spiega la Procura – particolarmente allarmante. Nel dettaglio l’indagato, in servizio nell’istituto di cura sin dal 1993, avrebbe compiuto atti sessuali con un minore, di soli 13 anni e la denuncia della madre ha dato il via all’inchiesta.

Gli abusi