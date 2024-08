Abusivi alla stazione marittima: offrivano escursioni ai croceristi. Rischiano il Daspo urbano

Polizia

Notificato un ordine di allontanamento dal sedime portuale e dalle sue pertinenze

Nell’ambito dei servizi predisposti dall’Ufficio Polizia di Frontiera e finalizzati anche alla repressione dei reati predatori in ambito portuale, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria dello “Scalo Marittimo”, ha proceduto a sanzionare amministrativamente diversi soggetti, la maggior parte di loro pluripregiudicati.

Nello specifico, i soggetti in questione – durante le operazioni di transito dei passeggeri sbarcati dalle navi da crociera – stazionando appiedati nel delimitato percorso pedonale strutturato per collegare la Stazione Marittima con il centro città, prospettando loro – non autorizzati – offerte di escursioni, ne bloccavano di fatto il passaggio, creando così serio nocumento alla sicurezza portuale.A tutti i predetti è stato, altresì, notificato un ordine di allontanamento dal sedime portuale e dalle sue pertinenze. Saranno effettuati ulteriori approfondimenti per l’applicazione del Dacur (Daspo Urbano).

