Ritardi nell’accettazione e riconsegna dei bagagli a Fontanarossa: Aeroporto si scusa per i disagi

Catania

Lo scalo etneo sta registrando il problema con alcuni vettori e fornisce consigli ai passeggeri

Con una nota, postata sulla pagina Facebook, l’Aeroporto di Catania informa i passeggeri che nella giornata odierna si stanno registrando ritardi nelle operazioni di accettazione e riconsegna bagagli da parte di alcuni vettori, con possibili ripercussioni sui tempi d’attesa. Comprendiamo il disagio che questa situazione può comportare e ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti.

Vi invitiamo a seguire alcuni semplici accorgimenti per agevolare la vostra partenza:

Contattate la vostra compagnia aerea per verificare lo stato aggiornato del vostro volo.

Presentatevi in aeroporto con adeguato anticipo rispetto all’orario previsto, così da gestire con tranquillità le procedure di check-in e sicurezza. Il nostro personale è a disposizione per fornirvi supporto e informazioni.