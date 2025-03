Acchiappafantasmi in trasferta a Catania dove ci sono alcune “zone sensibili”

Curiosità

Un giornalista del mistero e un “cacciatore” locale raccontano le tecniche per indagare sul paranormale

«Esistono i fantasmi? Non c’è una prova provata, ma tantissime, troppe testimonianze. E per novanta casi riconducibili a suggestione o coincidenze, gli altri dieci restano senza spiegazione». È il salomonico parere espresso da Gian Luca Marino, giornalista e scrittore del mistero, milanese in trasferta a Catania «città ricca di fantasmi», nel corso di un incontro dedicato appunto ai “Fantasmi a Catania”.

Nessun lenzuolo volante, nessun effetto speciale, ma un incontro “laico” destinato ad esplorare il buio mondo delle presenze paranormali nel comprensorio, fra Storia, storie, leggende e approccio scientifico. Quello che usano i Ghosthunter catanesi, ricercatori del paranormale, il cui responsabile, Michele Torregrossa, è stato il coprotagonista dell’incontro.

Occuparsi di fantasmi non è affar nuovo, come dimostra la testimonianza di Plinio il Giovane chiamato a valutare un caso di casa infestata. E anche nell’antica Grecia, fin dai tempi di Omero, si credeva che i morti che non avevano ricevuto sepoltura o le vittime di morte violenta fossero destinati a vagare per il mondo come fantasmi. Ma è con il progressivo dilatarsi dei mezzi di comunicazione che di presenze soprannaturali o extra ordinari si parla sempre di più.

Anche a Catania, città magica seconda solo a Torino, capitale indiscussa del paranormale.«I picchi di incidenza dei fenomeni paranormali? Sicuramente – spiega Marino –“I picchi di incidenza dei fenomeni paranormali? Sicuramente – spiega Marino – nella zona del Castello Ursino, di San Cristoforo e via Umberto, ma anche a Leucatia e in via Crociferi, la strada più misteriosa di Catania».E, proprio partendo da via Crociferi, il giornalista e studioso comincia a raccontare. Niente nomi, per questioni di privacy, ma riferimenti precisi. «In quella strada, fra gli Anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso – spiega – esisteva una rivendita di vino. Il proprietario e la moglie, senza figli avevano prima assunto e poi adottato un ragazzino che li aiutava nello spaccio. Senonchè, di notte, cominciano ad accadere cose strane: i fiaschi e le damigiane conservate in una cantina sottostante cadono e si fracassano a terra. Succede tante volte finché il padrone si apposta in cantina dove vede con i suoi occhi i bottiglioni alzarsi in aria e ricadere fragorosamente. Scappa, naturalmente ma non si può andare avanti così. Fa intervenire un sacerdote che benedice i luoghi, indaga a tutto campo ma non succede niente. Le attenzioni si spostano sul ragazzo in casa, ma lui la notte dorme. Fatto sta che, allontanandolo dall’abitazione, i fenomeni cessano».

E questo dell’adolescenza come focus di attrazione di energie oscure, topos di tanti film da l’Esorcista a Carrie, lo sguardo di Satana, torna nei racconti di Torregrossa, che da 25 anni opera sul territorio. Il team dei Ghosthunter si occupa di indagare gratuitamente su richiesta di privati (con un’attrezzatura che conta non solo videocamere a infrarossi, ma anche Termocamera, radio con rumore bianco Scanner Termico, Sensori di movimento, termometro laser ecc) su presunti fenomeni paranormali.«Le famiglie ci chiamano soprattutto negli ultimi anni per segnalarci fenomeni strani che succedono nelle case, infestate, lo rivelano poi le indagini da qualche anima rimasta intrappolata, ingenuamente evocate nel corso di sedute spiritiche alla buona organizzate dai ragazzi di casa con gli amici, magari con il classico piattino. È accaduto in una casa di Nicolosi, ma anche a Catania».E, a proposito di sedute spiritiche lo spiritismo arriva a Catania direttamente da Palermo nei primi anni del Novecento. «Ma si tratta – spiega Marino – di un fenomeno culturale, una sorta di moda fra le classi nobiliari che contagia anche gli scrittori come Capuana. E in quegli anni, in un palazzo nobiliare catanese che non è Palazzo Biscari – specifica – mentre è in corso una seduta spiritica e i partecipanti formano una catena, fuori scoppia un improvviso temporale con tuoni e forti lampi. Tanto basta per fare spaventare una nobildonna che scappa, rompendo bruscamente la catena. Da lì, nel palazzo, ne accadono di tutti i colori, da apparizioni, rumori, oggetti che si muovono e così via. Solo l’esorcismo di un prete, convocato in gran segreto mette fine al poltergeist».