Accoltellamento a Riposto: arrestato un 34enne che ha ferito un amico. La lite per un ammanco di denaro

L'indagine

L'aggressore è stato trovato in casa mentre si stava ripulendo dal sangue

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre, che sono stati impegnati in un intervento culminato con l’arresto di un cittadino straniero di 34 anni, residente a Riposto, per lesioni personali gravi ai danni di un proprio connazionale di 23 anni.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 05.40 quando la Centrale Operativa di Giarre ha ricevuto una drammatica richiesta di soccorso da parte di un giovane straniero che, in preda alla paura, segnalava di essere stato vittima di una violenta aggressione a Riposto da parte di un conoscente, il quale lo aveva accoltellato.

Una pattuglia è intervenuta con rapidità, raggiungendo in pochi istanti via Cristoforo Colombo. Qui, i militari hanno trovato il giovane ferito, con una profonda lacerazione al cuoio capelluto, il quale, ancora sotto shock, ha descritto l’accaduto e indicato il suo aggressore.La Centrale Operativa, costantemente informata, ha coordinato l’invio di un secondo equipaggio per dare supporto nelle ricerche dell’aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare il 34enne nella sua abitazione, dove tentava vanamente di cancellare le tracce del crimine, lavandosi il sangue dalle mani e dal braccio.

Resosi conto dell’inevitabile arresto, l’uomo è stato rapidamente immobilizzato e messo in sicurezza dai militari, che lo hanno poi condotto in caserma. Parallelamente, la vittima è stata trasportata con urgenza al pronto soccorso di Giarre, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie, stabilendo, per lui, una prognosi di 8 giorni.