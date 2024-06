Accoltellato e ucciso a Riposto mentre era appartato con una donna: due condanne all’ergastolo

la sentenza

Sentenza di primo grado in Corte d’assise pesante nel processo sull’uccisione del pizzaiolo giarrese Dario Chiappone, brutalmente assassinato la sera del 31 ottobre 2016 mentre era appartato in via Salvemini a Riposto con una donna.

Il giovane fu colpito a morte da diverse coltellate, almeno 18 quelle contate dal medico legale nell’autopsia. Una vera e propria esecuzione. Nella tarda mattinata la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice Mariapia Urso che ha inflitto l’ergastolo al ripostese ultrasettantenne Antonino Marano, noto come il “killer delle carceri”, coinvolto nella spedizione di sangue e per Paolo Censabella, commerciante ripostese, ritenuto il mandante del sanguinoso omicidio.

Paolo Censabella, Antonino Marano e Dario Chiappone (la vittima)

I due imputati sono stati condannati in solido al risarcimento del danno alle parti civili (tre familiari) costituite rimettendo dinanzi al giudice civile per la liquidazione del danno e assegna una provvisionale che liquida in 50mila euro ciascuno. Entro 90 giorni il termine fissato per il deposito delle motivazioni dell’odierna sentenza.