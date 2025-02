Accordo ristoratori-sindaco sulla parziale riapertura di piazza Federico di Svevia

Catania

Il sabato e la domenica la zona resta isola pedonale. Dal 20 maggio ripartirà l'isola pedonale come ora, tutto il giorno

Una riapertura parziale a fasce orarie, e fino al 19 maggio. Questa in sintesi l’intesa raggiunta questa mattina tra i ristoratori di piazza Federico di Svevia e il Comune di Catania. La riapertura riguarda il tratto che da via Castello Ursino costeggia poi la parte a ovest del maniero, dove hanno sede varie attività soprattutto di ristorazione. E a termine della riunione di questa mattina in Comune con il sindaco Enrico Trantino, durata quasi due ore, è uno di loro, Francesco Giustolisi del ristorante “Tipico”, a dare quella che ritiene una buona notizia.

“C’è stata una apertura da parte del sindaco e abbiamo raggiunto questo accordo che prevede la riapertura a fasce orarie precisamente dalle 19 all’una di notte e fino al 19 maggio. Il sabato e la domenica resta isola pedonale. Dal 20 maggio ripartirà l’isola pedonale come ora, tutto il giorno. Rinfraziamo il sindaco ma anche i consiglieri e il presidente del Consiglio comunale per questo risultato”.

Un compromesso quindi per consentire proprio alle attività di ristorazione di porre rimedio al calo degli affari denunciato ormai da mesi. “Abbiamo visto una apertura maggiore da parte del Comune, e ringraziamo per questo incontro, abbiamo trovato un sindaco disponibile che ha espresso le sue visioni sulla città dalla quale discendono le sue scelte. Ed è stato fatto un passo avanti”, commenta Maurizio Loritto del Conapiv Comitato nazionale partite iva che ha organizzato l’incontro.

Le reazioni

«Un grande risultato quello che oggi è stato ottenuti dai ristoratori di piazza Federico di Svevia, che dopo mesi di dialogo con le istituzioni locali e di impegno per tutelare le proprie attività nel rispetto della vivibilità dell’area sono riusciti ad ottenere la riapertura della piazza nella fascia serale e notturna. Un dibattito quello sulle pedonalizzazioni in genere ed in particolare su quella di Piazza Federico di Svevia, su cui tanto abbiamo cercato di dialogare per trovare delle soluzioni consone a tutto il tessuto commerciale che si muove intorno all’area, primo tra tutti quello dei ristoratori e che oggi grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale ha ottenuto il risultato sperato».

E’ quanto ha dichiarato la coordinatrice Mpa di Catania Pina Alberghina insieme ai consiglieri comunali del gruppo Mpa che aggiungono: «Sin dall’inizio il Mpa ha posto con determinazione all’attenzione dell’Amministrazione le problematiche vissute dagli operatori economici del centro storico, sollecitando soluzioni che potessero coniugare la tutela del decoro urbano con la necessità di garantire la sostenibilità economica delle attività commerciali. Desideriamo ringraziare il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale per aver ascoltato le istanze dei ristoratori e per aver adottato un provvedimento che va incontro alle loro necessità. Questa scelta dimostra una sensibilità nei confronti del tessuto economico locale e conferma l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e categorie produttive. Il gruppo consiliare del Mpa continuerà a vigilare e lavorare, affinché si possano trovare sempre soluzioni equilibrate per lo sviluppo economico e sociale della città».

Il comunicato ufficiale del Comune

Nel pomeriggio il Comune ha rilasciato la sua nota ufficiale sull’accordo raggiunto: «Per venire incontro alle esigenze più volte rappresentate dagli operatori commerciali di piazza Federico di Svevia – scrive il Comune di Catania – l’Amministrazione ha stabilito, in via sperimentale, per un anno, la parziale rimodulazione nel periodo autunno/inverno degli orari dell’accesso veicolare nell’Area Pedonale. L’intendimento è stato annunciato dal sindaco Enrico Trantino a conclusione di un incontro con una rappresentanza di ristoratori che si è svolto a palazzo degli elefanti alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità Paolo la Greca, dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci e in sintonia con il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e del civico consesso.

In dettaglio, fermo restando che nella corsia ovest di piazza Federico di Svevia, da via Castello Ursino a via dell’Angelo Custode, dal 20 maggio al 15 ottobre, l’Area Pedonale rimarrà inalterata per l’intera giornata, verrà subito varato un provvedimento valido per il periodo che va dal 16 ottobre al 19 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, che consentirà esclusivamente il transito dei veicoli lungo il percorso. Rimane fermo il divieto di sosta con rimozione delle auto o l’apposizione di ganasce blocca ruota, servizio quest’ultimo che tra pochi giorni verrà attivato in tutta la città.

Una modifica oraria riguarderà anche il carico/scarico delle merci che sarà consentito dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 14,30 alle 16,30. Durante l’incontro con i commercianti, il sindaco Trantino ha anche annunciato che nei prossimi giorni verrà attivata la nuova illuminazione artistica del Castello Ursino, nei mesi scorsi più volte vandalizzata.