Aci Castello, un elicottero della Guardia Costiera soccorre «uno yacht». Ma è solo un’esercitazione

Catania

Il velivolo sembra soccorrere l'imbarcazione a poche decine di metri dalla riva. Ma è un'attività di esercitazione. Il video

Decine di curiosi, intorno alle ore 21, si sono affacciati nel tratto di costa tra Catania ed Aci Castello per osservare, a poche decine di metri dalla riva, l’intervento di un elicottero che «sembra soccorrere uno yacht». E alcuni video della scena sono stati inviati anche alla nostra redazione.

Un guasto all’imbarcazione? Un malore a bordo? La dinamica, con mare tranquillo e appunto a pochissima distanza dalla riva sembra suggerire altro. E “altro” effettivamente è come conferma la Direzione marittima della Sicilia orientale: «Si tratta solo di una esercitazione con nucleo sommozzatori e reparti volo». Un modo quindi di mantenere alta la guardia, l’allenamento e le macchine pronte per gli interventi operativi. E quello che ai lettori sembrava un piccolo yacht non è altro che una motovedetta della Guardia Costiera.

