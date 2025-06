Aci Catena, bimbo nasce in ambulanza. La gioia dei soccorritori

Catania

Mamma e neonato trasportati all'ospedale di Acireale dopo il parto e tanta emozione. Stanno bene

Una mamma sta per partorire ma non fa in tempo ad arrivare in ospedale. Una chiamata di emergenza a lieto fine quella accaduta ad Aci Catena. Con tanto di foto di felicità con il bebè appena arrivato. Allertato dalla Centrale Operativa 118 per “dolori addominali in gravidanza a termine” , il mezzo di soccorso Mike 1 Acireale si è recato sul posto ad Aci Catena con codice Rosso. All’arrivo, la paziente, gravida a termine (secondipara) presentava contrazioni regolari e ravvicinate, con segni evidenti di fase espulsiva imminente. Il bambino stava per nascere e non c’era più il tempo di arriare in ospedale.

Durante la valutazione iniziale, si è constatata la rottura spontanea delle membrane con inizio del travaglio attivo. La paziente è stata posta in posizione adeguata, garantendo privacy e supporto emotivo. Non è stato possibile il trasporto in sicurezza prima dell’espulsione fetale. Ma per fortuna è andato tutto bene e il parto è stato senza complicanze.

Il parto è avvenuto in presenza dell’equipaggio Mike 1 guidato dal Dott.Habiballah Anan, infermiere Spedalieri ed autista/socc Anastasi che hanno aiutato la mamma e monitorato le condizioni di partoriente e neonato. Un momento di grande emozione, quello di assistere a una nascita, che ha toccato il cuore tre soccorritori, un equipaggio che ha effettuato un ottimo intervento. Il neonato di sesso maschile, è nato alle ore 10:30, con pianto e respiro spontaneo. Il cordone ombelicale è stato clampato e sezionato in modo sterile. Successivamente è avvenuta l’espulsione spontanea della placenta, integra e completa.

La madre è stata monitorata costantemente con parametri vitali stabili. Il neonato è stato asciugato, mantenuto al caldo, valutato e affidato al contatto skin-to-skin con la madre.

Entrambi sono stati trasportati in sicurezza presso l’Ospedale di Acireale, con comunicazione preventiva al presidio ricevente. Nessuna complicanza intra-partum rilevata. Condizioni cliniche buone al momento della consegna.