Acireale, chiusi dalla Polizia due autolavaggi abusivi

il controllo

La Polizia ha scoperto due autolavaggi abusivi ad Acireale. Il controllo è stato effettuato insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e alle pattuglie dei settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale.

Tra gli esercizi commerciali controllati, i poliziotti hanno avuto modo di accertare la mancanza della necessaria documentazione per lo svolgimento dell’attività in due autolavaggi situati in due distinte zone di Acireale. Nello specifico, i due autolavaggi sono stati trovati perfettamente operativi nonostante risultassero sprovvisti delle essenziali autorizzazioni amministrative, come le dichiarazioni di inizio attività (Scia). Grazie alle verifiche effettuate, è stato possibile accertare anche la mancanza di idonea e completa documentazione relativa ad un aspetto fondante l’attività di un autolavaggio, ossia il corretto smaltimento delle acque reflue.