Acireale, il ristorante aveva tre lavoratori in nero e cinque irregolari: ora rischia una multa di oltre 200 mila euro

il controllo

La verifica della Guardia di Finanza

Tre lavoratori in nero e cinque lavoratori irregolari – questo ultimi per retribuzione corrisposta in contante e infedele registrazione degli orari lavorativi sul Libro Unico del Lavoro – sono stati scoperti in un ristorante dalla Guardia di finanza della Compagnia di Acireale (Catania). Le violazioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 36mila a 209mila euro.

Al momento dell’accesso nei locali dell’esercizio commerciale oltre il 10% dei dipendenti è risultato impiegato in nero, circostanza che ha anche comportato una segnalazione della società all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Catania per l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale.Sono complessivamente 75 i lavoratori in nero e irregolari – impiegati in 18 attività commerciali – rilevati dai militari della Compagnia di Acireale della Guardia di finanza nell’ultimo anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA