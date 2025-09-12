Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Il caso

Acireale shock: aggredito il presidente della squadra di calcio, Giovanni Di Mauro

Il dirigente è andato in ospedale per farsi curare, indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto

Di Redazione |

Un episodio increscioso ha reso rovente il clima di tensione che permane attorno all’Acireale calcio. Nel primo pomeriggio di ieri, come riporta anche Etna Channel, il presidente Giovanni  Di Mauro è stato aggredito proprio vicino la propria abitazione. Un paio di persone avrebbero intavolato una discussione che è sfociata in una colluttazione. Lo stesso Di Mauro si è visto costretto a chiedere e a ricorrere a cure mediche recandosi nel vicino ospedale acese. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community