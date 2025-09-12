Acireale shock: aggredito il presidente della squadra di calcio, Giovanni Di Mauro

Il caso

Il dirigente è andato in ospedale per farsi curare, indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto

Un episodio increscioso ha reso rovente il clima di tensione che permane attorno all’Acireale calcio. Nel primo pomeriggio di ieri, come riporta anche Etna Channel, il presidente Giovanni Di Mauro è stato aggredito proprio vicino la propria abitazione. Un paio di persone avrebbero intavolato una discussione che è sfociata in una colluttazione. Lo stesso Di Mauro si è visto costretto a chiedere e a ricorrere a cure mediche recandosi nel vicino ospedale acese. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto.

