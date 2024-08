Ad Aci Trezza il battello per pulire il mare è diventato esso stesso un rifiuto. La denuncia

Il caso

Un battello che un tempo era utilizzato per la pulizia del mare è diventato esso stesso un rifiuto che giace abbandonato nello spiazzo del porto. Succede ad Aci Trezza dove l’imbarcazione su cui campeggia la grande scritta “Ministero dell’Ambiente” giace ora in uno spazio «utilizzato come area parcheggio e deposito abusivo, questo relitto rappresenta un serio problema di degrado e un pericolo per la salute pubblica», scrive Consitalia.

Lamentele da Parte di Cittadini e Turisti

L’associazione riferisce di diverse segnalazioni arrivate da cittadini e turisti che hanno manifestato il loro disappunto per la situazione. Tra queste quella di una signora toscana che ha raccontato di essere caduta a terra una sera mentre camminava nei pressi del battello a causa di due topi che le sono apparsi all’improvviso. Un incidente che, secondo l’organizzazione, sottolinea la gravità del problema igienico-sanitario legato a questo abbandono. Il battello è ora «ridotto a spazzatura abbandonata, non è solo un pugno nell’occhio per il paesaggio marittimo di Aci Trezza, ma rappresenta anche un pericolo concreto per la salute dei cittadini. Topi e altri parassiti trovano rifugio nel relitto, incrementando il rischio di malattie e infezioni». Consitalia riferisce di avere aveva già «in tempi non sospetti» sollevato la questione, chiedendo se questo abbandono fosse autorizzato dalla Capitaneria di Porto e dal Comune, data la natura demaniale dell’area. Tuttavia, a oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta ufficiale.

Scarichi Fognari Abusivi e Mancanza di Sanzioni

La situazione del battello abbandonato secondo Consitalia si inserisce in un quadro più ampio di incuria e mancanza di controllo lungo il lungomare di Acitrezza, un’area marina protetta che dovrebbe essere salvaguardata con particolare attenzione. «Purtroppo – spiega l’associazione – diversi scarichi fognari abusivi continuano a sversare in mare senza che vengano adottate misure sanzionatorie. Consitalia e i cittadini chiedono quindi interventi urgenti per risolvere questa situazione. È necessaria un’azione decisa da parte delle autorità competenti per rimuovere il battello e bonificare l’area, prevenendo ulteriori problemi igienico-sanitari. Inoltre, è fondamentale che vengano eseguiti controlli rigorosi per sanzionare gli scarichi fognari abusivi e garantire la protezione dell’area marina».

