Ad Acireale uno sportello Caritas contro il sovraindebitamento

l'iniziativa

Frutto di una intesa tra , Unes, Occ e l'organismo pastorale diocesano sarà attivo da settembre

Ad Acireale è stato inaugurato uno “sportello di sovraindebitamento in collaborazione tra l’Unes, l’Occ e la Caritas diocesana. L’iniziativa sarà attiva a partire da settembre nei locali della Caritas di via Galatea 224, offrendo supporto ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30. Per Caritas «ha inizio così un’iniziativa concreta volta a supportare le persone in gravi difficoltà economiche e finanziarie della comunità locale».

L’intesa è stata siglata ieri, venerdì 2 agosto, nei locali del vescovado. Un accordo di collaborazione tra l’Organismo di composizione della crisi l’associazione Unes Aps Catania, nella persona dell’avvocata Anna Raco, l’Occ Unes Catania con referente l’avvocata Maria Falcone, e la Diocesi di Acireale, tramite il centro di ascolto della Caritas, con il vescovo Antonino Raspanti. Il nuovo Sportello di Sovraindebitamento su Acireale sarà coordinato dalla dottoresssa Josephine Urso, che sarà responsabile della gestione degli appuntamenti e della segreteria amministrativa.