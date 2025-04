Addio a Tino Vittorio, storico e protagonista della vita culturale di Catania

Il ricordo

Per 60 anni punto di riferimento non solo all'Università di Catania ma anche nel dibattito cittadino. Aveva 79 anni

È morto questa mattina Agatino Vittorio, per tutti Tino, classe 1946. Storico dell’età contemporanea per mezzo secolo tra la Facoltà di Lettere e quella di Scienze Politiche dell’ateneo etneo. Ci ha lasciato a 79 anni. Vittorio fu protagonista della cultura cittadina già con il centro universitario cinematografico (Cuc) e di Giovane Critica, la rivista diretta da Mughini che anticipò lo spirito del ‘68. Vittorio era consapevole che non poteva esservi comunità senza la dimensione dell’impegno civile. Con Lea D’Antone, Ada Mollica e altri, seppe interpretare una stagione di ineluttabili trasformazioni.