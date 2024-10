Adesca una dodicenne e si fa inviare materiale hard: catanese arrestato dopo la denuncia della madre della vittima

l'indagine

Durante la perqusizione trovati numerosi files di contenuto pedopornografico. Trentunenne ai domiciliari

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Catania ha arrestato un uomo di 31 anni, residente nel Catanese, perché trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

La Procura Distrettuale di Catania, che ha coordinato le indagini, ha contestato all’indagato varie condotte inerenti allo sfruttamento sessuale di minori, tra cui quelle di adescamento, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, divulgazione e detenzione di pornografia minorile.