Adrano, individuati i balordi che hanno dato fuoco a due auto in piazza Mercato

il caso

Le indagini della polizia, grazie anche alla video sorveglianza, hanno permesso di denunciare i presunti autori

I poliziotti del Commissariato di Adrano hanno dato un nome e un volto ai responsabili dell’incendio doloso di due autovetture, appiccato nel primo pomeriggio del 6 maggio scorso, in piazza Mercato, nel centro storico della città.

Si tratta di due uomini di 44 e 40 anni che, con il volto travisato, hanno lanciato un ordigno incendiario rudimentale contro una delle autovetture parcheggiate in piazza, scatenando un incendio che ha poi coinvolto un veicolo. Da lì a breve, le fiamme si sono propagate su una seconda auto in sosta nelle immediate vicinanze, per poi interessare anche la facciata di un edificio, danneggiando un portone e una saracinesca. L’intervento del personale dei Vigili del Fuoco ha scongiurato l’estensione delle fiamme alle altre abitazioni presenti nella piazza.

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, la Polizia ha ottenuto significativi riscontri ed elementi decisivi che hanno consentito di individuare i due autori dell’incendio doloso, entrambi già noti alle forze dell’ordine in quanto uno gravato da diversi precedenti di polizia e l’altro da precedenti penali.