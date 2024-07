Adrano, minaccia i vicini con un fucile e poi si barrica nel garage: disarmato e arrestato dopo l’irruzione dei poliziotti

Il caso

Ore di tensione, poi gli agenti sono riusciti a renderlo inoffensivo

Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano dopo che ha minacciato i vicini di casa con un fucile, per poi barricarsi all’interno della sua abitazione dove ha continuato a minacciare pure i poliziotti, nel frattempo intervenuti per riportare la calma.

A chiedere l’intervento della Polizia sono stati i residenti della zona allarmati dalle minacce rivolte dall’anziano, con un fucile in mano. All’arrivo della volante, l’uomo si è chiuso in casa, un garage fatiscente, urlando di andare via perché, altrimenti, avrebbe sparato a tutti. I poliziotti hanno più volte tentato di interagire con l’anziano, invitandolo ad aprire per verificare le accuse mosse contro di lui, ma, per tutta risposta, l’uomo ha continuato ad inveire contro i presenti.