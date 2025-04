Adrano, scooter contro un’auto: muore un ragazzo di 19 anni, testimoni parlano di automobilista in fuga

l'incidente

Il bilancio parla anche di un ferito grave in codice rosso all'ospedale di Biancavilla

Tragedia in serata ad Adrano dove un ragazzo di 19 anni, S. N. è morto in seguito ad un gravissimo incidente stradale. Il giovane, che proprio oggi festeggiava il suo compleanno, era a bordo di uno scooter insieme ad un coetano – trasportato in codice rosso all’ospedale di Biancavilla – quando per cause in corso di accertamento si sarebbe scontrato con un’auto in via San Leo, alla periferia nord di Adrano. L’altra auto coinvolta nell’incidente, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni non si sarebbe fermata e ora l’automobilista sarebbe attivamente ricercato dalla polizia. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.

