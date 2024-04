AdSp, il nuovo piano regolatore per il porto di Catania: politiche green e sostenibilità

infrastrutture

Tra i punti salienti: un'ampia area crociere di 84.000 mq, dotata di quattro accosti per navi da oltre 340 metri e una moderna Stazione marittima di 5.000 mq

Un’area crociere di 84mila mq per navi da oltre 340 metri con un nuova Stazione marittima di 5mila metri quadrati, una darsena per 700 barche, yacht e attività cantieristica con una suggestiva ‘promenade’ aperta alla città, razionalizzazione, riordino e restyling degli spazi esistenti, una zona ad hoc per pescherecci, infrastrutture necessarie alla viabilità. Sono alcuni dei punti chiave – a dirlo è l’Autorità di sistema portuale del mare Sicilia Orientale – del nuovo Piano regolatore del Porto di Catania, che punta ad uno “stretto rapporto con la cittadinanza, politiche green, sicurezza della navigazione e soprattutto una crescita esponenziale di crocieristi e passeggeri (già nel 2023 oltre 221mila in aumento rispetto ai 159mila del 2022), traffico Ro-ro e semirimorchi (oltre 7 milioni di tonnellate/anno), dati che confermano la rilevanza internazionale dello scalo etneo, principale hub siciliano”.

L’autorità di sistema portuale: un progetto nel rispetto dell’ambiente