Aerei israeliani a Sigonella, l’accusa dei Verdi: «Sono venuti a spiare la Flotilla o a caricare armi?»

Il caso

Secondo Angelo Bonelli tre velivoli con la Stella di David sono atterrati nella base militare etnea: «Il Governo chiarisca»

«Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militariisraeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Statoche sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese».

Lo ha denunciato il deputato Angelo Bonelli, leader di Avs, aggiungendo: «Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l’assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?».

Le precisazioni della Difesa

«Nel pomeriggio del 2 settembre un aeromobile C-130 appartenente alle Forze Armate israeliane ha effettuato un atterraggio tecnico presso la U.S. Navy Air Station di Sigonella (Catania), nell’ambito di un’attività addestrativa e di supporto logistico (rifornimento) previamente autorizzata secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e internazionale vigente. A bordo del velivolo era presente solo personale tecnico-logistico, non vi era e non è stato imbarcato alcun materiale o equipaggiamento. Pertanto, durante la sosta, della durata di circa 3 ore e 30 minuti, il velivolo ha ricevuto esclusivamente supporto logistico da parte del personale statunitense presente nella base. Si ribadisce che l’utilizzo dello spazio aereo e delle infrastrutture militari italiane avviene nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale e degli accordi internazionali in essere» ha precisato lo Stato Maggiore della Difesa, fornendo dei chiarimenti in relazione alle notizie riguardanti l’atterraggio di un velivolo militare israeliano presso la base di Sigonella.

Quando parte la Flotilla

«Le barche dall’Italia partiranno il 7 settembre invece che il 4. Essendo le barche spagnole in ritardo abbiano bisogno di ritardare per riunirci e poi navigare insieme». Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, durante una conferenza stampa al Senato promossa dal M5s.

Quattro deputati a bordo

«Annuncio – ha aggiunto – che con noi partirà l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti. Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante».«Ci aspettiamo – ha detto Delia – droni, blocchi, intercettazioni. Ci aspettiamo di essere abbordati e rapiti, perchè quello che per la marina militare di Israele è arresto per me è rapimento in quanto saremo in acque internazionali. Io vorrei essere tranquilla nel partire sapendo che il governo si renda conto che se ai suoi cittadini dovesse succedere una cosa del genere il reato non lo stanno compiendo loro».