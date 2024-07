Cenere dall’Etna, l’aeroporto di Catania ferma tutti i voli in arrivo e partenza. Bonifica in corso, si riapre alle 18?

disagi

La comunicazione della Sac: aerei dirottati in altri scali

SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’eruzione dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Sac consiglia i passeggeri di verificare prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.

La chiusura dell’aeroporto di Catania ha provocato il dirottamento di alcuni voli al Falcone Borsellino. Il volo di Ryanair da Bucarest a Catania, l’EasyJet da Londra, l’EasyJet da Lione, l’Eurowing da Colonia e da Varsavia, il Ryanair da Santiago di Compostela, Japan Airlines da Oulu, Vueling da Barcellona, Latam Airlines da Barcellona, l’Iberia da Barcellona, Vueling da Barcellona, iI Qatar Airways cargo da Barcellona, Un altro volo da Londra della Ryanair è stato dirottato a Trapani. A Comiso è stato dirottato il Danish Air da Lampedusa.