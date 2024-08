Aeroporto di Catania, la denuncia di Ugl: «Caldo infernale nei locali commerciali»

problemi nello scalo

«I lavoratori stremati chiedono interventi urgenti», scrive il sindacato

Le elevate temperature che si stanno registrando in queste ultime settimane a Catania stanno mettendo a dura prova lavoratori, cittadini e turisti, che cercano in ogni modo di affidarsi ogni qual volta è possibile ad un sicuro rifugio all’interno dei luoghi chiusi e climatizzati. Non sembra essere così, però, per chi lavora e transita dallo scalo aeroportuale “Vincenzo Bellini”, dove la canicola estiva ha invaso anche i terminal e i locali commerciali, come segnala la Ugl catanese che ha già ricevuto diverse lamentele da parte di viaggiatori, ma soprattutto di dipendenti di bar e ristoranti presenti in particolare nell’area del terminal “A”.

«È dagli inizi del mese di luglio che riceviamo rimostranze provenienti, soprattutto da operatori di cucina e di sala che sono costretti a lavorare per diverse ore al giorno in condizioni estreme a causa di un non adeguato funzionamento dell’impianto di climatizzazione appartenente alla struttura – spiega Carmelo Catalano, segretario della federazione provinciale Ugl Terziario. Abbiamo anche scritto una lettera alla società che gestisce l’aeroporto ed anche a tutti gli organismi preposti, ma ancora oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. Il caldo, in particolare, dentro le cucine ha ormai superato i limiti di tollerabilità, creando un ambiente disagevole e persino pericoloso per la salute dei lavoratori. Situazione palesemente aggravata dal fatto che l’impianto che dovrebbe rinfrescare il contesto non funziona come dovrebbe, non riuscendo neanche a garantire il corretto ricambio dell’aria. I lavoratori sono stremati e non possono più attendere una risposta che non arriva».