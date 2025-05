Aeroporto di Catania raggiunge il livello 3 per Airport carbon accreditation

Sostenibilità ambientale

E' il riconoscimento dell’impegno dello scalo nella gestione e nella riduzione delle emissioni di carbonio

L’aeroporto di Catania ha raggiunto il livello 3 nel programma Airport carbon accreditation, la certificazione internazionale conferita da Airports council international che riconosce l’impegno dello scalo nella gestione e nella riduzione delle emissioni di carbonio, oltre al coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder nel percorso verso la sostenibilità ambientale.

Il conseguimento di questo traguardo, afferma la Sac, “attesta l’efficacia delle misure adottate e dall’intero sistema aeroportuale, inclusi i partner commerciali, le compagnie aeree, i fornitori e le istituzioni locali che collaborano attivamente per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche green, allineandosi alle sfide globali dell’industria aeroportuale in tema di cambiamenti climatici”. Inoltre, questo certificato “rappresenta una solida conferma dell’impegno costante dell’Aeroporto di Catania verso una gestione responsabile delle proprie attività, rafforzando il ruolo dello scalo come punto di riferimento per la sostenibilità nel panorama aeroportuale europeo». Sac comunica di «aver già avviato il processo per il conseguimento del Livello 4 dell’Airport carbon sccreditation, a ulteriore testimonianza della volontà dello scalo di proseguire con determinazione nel percorso di miglioramento continuo in tema di sostenibilità».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA