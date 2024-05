Aeroporto Fontanarossa, boom di passeggeri ad aprile (+24%) e via libera alla demolizione del Terminal Morandi

Catania

Oltre un milione di transiti con 420 mila stranieri

Un aprile da record, l’ennesimo. Ma soprattutto la pubblicazione, proprio oggi, della gara per l’appalto integrato per la “progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di demolizione dell’ex Aerostazione passeggeri denominata Terminal Morandi”. Si tratta di un appalto da 2,8 milioni di euro con scadenza il prossimo 22 luglio.

Nico Torrisi, ad Sac, del resto lo aveva detto nel suo intervento nella cerimonia per i 100 anni dello scalo aereo “Vincenzo Bellini”: «È la vera scommessa immediata – aveva commentato – ricostruire un nuovo Terminal B in grado di sostenere un flusso di passeggeri che si ambisce a far arrivare a 20 milioni l’anno in tempi brevi».

A fine discorso nel ringraziare tutta «la comunità aeroportuale, non solo Sac e Sac Service, ma tutti coloro che ogni giorno qui lavorano» aveva aggiunto «a dispetto dei tanti che non ci vogliono bene e possono continuare a comprare prodotti per la gastrite: l’aeroporto è in salute e continuerà ad esserlo». Una frase “liberatoria”, di quelle a cui l’ad ci ha abituato, ma che era stata riportata in modo improprio dalla redattrice sul quotidiano in modo da renderla facilmente fraintendibile.

A non dare certo adito a fraintesi restano i dati dello scalo rilasciati proprio oggi da Sac: «A>nche nel mese di aprile – si rileva – il nostro aeroporto ha registrato un notevole aumento di passeggeri, raggiungendo 1.071.178 transiti e segnando un +11,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. A crescere favorevolmente i viaggiatori internazionali, che sfiorano le 420 mila presenze (+24,1% sul 2023) con una concentrazione particolare su destinazioni come Malta, con 28.471, Monaco con 20.700 e Londra Gatwick con 20.578».