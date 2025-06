Aeroporto, Romano lascia Sac: «Atto di responsabilità personale, l’impasse nel rinnovo delle cariche è inopportuna»

la decisione

La decisione «per rispetto dell'istituzione»

Marco Romano si dimette dal ruolo di Consigliere e di Vicepresidente della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania. E lo fa con una lettera, inviata a tutti i membri del Cda e del Collegio Sindacale, in cui spiega che la scelta di lasciare il consiglio d’amministrazione è mossa da un «profondo senso di responsabilità e rispetto per l’Istituzione».

Il professore di UniCt non si esime dal prendere atto dei grandi risultati raggiunti dall’attuale governance ma ritiene che lo stallo nel rinnovo delle cariche sia diventato un terreno inopportuno. E quindi ha ritenuto doveroso un passo indietro. Le dimissioni saranno efficaci dal prossimo lunedì 30 giugno. «La decisione è maturata a seguito dell’approvazione del bilancio e della delibera dell’Assemblea dei Soci, che ha avviato – con voto unanime – le procedure volte alla privatizzazione di una quota maggioritaria del capitale sociale. Pur accogliendo con gratitudine i numerosi riconoscimenti espressi nei confronti dell’attuale governance, che ha reso possibile il conseguimento di rilevanti risultati economico-gestionali, non posso esimermi dal rilevare la persistente e preoccupante fase di stallo nel processo di rinnovo degli organi sociali, in particolare del Consiglio di Amministrazione e, ancor più criticamente, del Collegio Sindacale. Tale impasse si manifesta in un momento particolarmente delicato, segnato dall’avvio del processo di privatizzazione, rendendolo ancor più inopportuno. Ritengo, pertanto, doveroso compiere un atto di responsabilità personale, nella convinzione che un deciso rilancio dell’azione istituzionale passi anche attraverso segnali inequivocabili».