Affitta una casa a San Cocimo e la trasforma in base logistica per il traffico di droga: arrestato pusher

Il blitz dei carabinieri: in manette un 32enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per “detenzione ai fini spaccio di droga”, un pusher 32enne di Catania, che in un monolocale a San Cocimo, aveva creato una base logistica per lo stoccaggio e lo spaccio della droga, in particolare hashish e marijuana. In particolare i militari dell’Arma hanno scoperto, che il 32enne, aveva preso in affitto un monolocale in via Ospedale Vecchio per adibirlo quale punto di deposito e stoccaggio della droga da spacciare.

I militari hanno deciso di predisporre un servizio di osservazione a distanza ed in “modalità discreta”, mimetizzandosi tra la gente del posto nei pressi dell’appartamento in questione. Il momento più propizio per intervenire si è presentato dopo qualche ora, quando gli investigatori hanno visto l’uomo che stava per rientrare in casa. Immediatamente è scattato il blitz, infatti, i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato e insieme a lui sono entrati in casa. L’uomo, chiaramente, si è mostrato da subito preoccupato per il controllo e, in effetti, a seguito della perquisizione, i militari dell’Arma, hanno trovato, all’interno di un armadio della sua camera da letto, un bustone in cellophane trasparente, contenente 500 grammi di marijuana.