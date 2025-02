Agata, la processione e la domanda delle domande: Unni è arrivata a Santa?

La festa a Catania

Ogni anno, nonostante l'evoluzione social dell'aggiornamento del percorso, è un quesito ricorrente

Passano gli anni e le edizioni della festa, la comunicazione si evolve, ma la domanda del catanese doc nei due giorni clou di Sant’Agata, resta sempre la stessa: “Unni è arrivata a Santa?”.

E’ un trend, un leitmotiv, diciamo pure un tormentone su cui si scherza pure. E a nulla valgono le varie app o il tam tam di pagine e dirette social che aggiornano costantemente sui tempi del percorso della processione. La domanda è e resta sempre quella.

La domanda, che non sorge spontanea o forse sì, per i più è semplice curiosità (anche per stimare l’orario del rientro del fercolo), ma per tanti ha una sua ragion d’essere. Non tutti infatti possono seguire la processione dall’inizio alla fine e dunque è bene informarsi sulle varie tappe per capire, in quale parte della giornata e in quale tratto di strada o piazza, sarebbe opportuno “scendere” da casa o da qualunque posto ci si trovi per quel saluto alla Santa.