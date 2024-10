Aggredisce la compagna e le rompe il naso: la Polizia allontana da casa il “bruto”

catania

Agenti avvertiti dai sanitari del Garibaldi centro dove la donna si è recata

La Polizia ha imposto il provvedimento d’urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un cinquantenne di origini kosovare, resosi responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia a carico della compagna, una donna croata di 52 anni.

Una volante della Polizia è intervenuta su segnalazione dei sanitari del Garibaldi Centro, che nella notte hanno soccorso una donna giunta al pronto soccorso con il naso sanguinante e che ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno.

La donna, terrorizzata, ha riferito ai poliziotti che, mentre si trovava seduta sul divano, il compagno le si era avvicinato e, senza apparente motivo, l’aveva afferrata per i capelli scaraventandola per terra, trascinandola fino alla camera da letto dove la stessa veniva brutalmente picchiata al volto. Le urla di dolore della donna avevano infastidito l’uomo, che l’aveva lasciata per terra sanguinante.