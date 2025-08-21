Agli ospiti della “Locanda del Samaritano” donate le scarpe contraffatte sequestrate durante un controllo

solidarietà

Così l'Arma dei carabinieri di Catania, oltre al quotidiano impegno nella prevenzione e repressione dei reati, contribuisce anche a finalità sociali

L’Arma dei carabinieri, oltre al quotidiano impegno nella prevenzione e repressione dei reati, contribuisce anche a finalità sociali, promuovendo in alcune circostanze la destinazione – a seguito delle previste autorizzazioni – di quanto sequestrato poiché ritenuto illecito, come prodotti alimentari o capi di abbigliamento, che dopo le dovute verifiche vengono riconvertiti a beneficio delle fasce più bisognose della popolazione. I militari della Stazione di Piazza Dante hanno consegnato, a padre Mario Sirica, presidente e direttore, della Locanda del Samaritano di Catania diverse paia di scarpe contraffatte, che erano state sequestrate poco giorni prima a un venditore abusivo sorpreso con l’auto ricolma di bustoni pieni di calzature. L’operazione ha consentito di sequestrare ben 150 paia di scarpe, tutte palesemente contraffatte e riconducibili a modelli di noti brand di sneakers, comunque di buona fattura. Dopo le dovute e meticolose verifiche da parte delle aziende titolari dei marchi e a seguito delle previste autorizzazioni concordate con gli organi competenti, è stato stabilito – di comune accordo – che, anziché essere distrutte, le scarpe venissero destinate alla beneficenza.